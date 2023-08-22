منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد أصغر تحركات العدو

العالم - إيران

وعلى هامش تفقده اليوم الثلاثاء منطقة الإمام الرضا (ع) للدفاع الجوي بمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية – شمال شرقي البلاد) قال العميد صباحي فرد: نمتلك اليوم كافة أنواع المنظومات الصاروخية والدفاعية، وبذلك فمن غير المعقول أن تستطيع الأهداف الاقتراب من الحدود الجوية للبلاد دون أن ترصدها شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

وشدد قائلا: إن قوات الدفاع الجوي اليقظة لجيش الجمهورية الإسلامية، تقف في طليعة الدفاع عن أجواء بلادنا ليلا ونهارا.

وأكمل العميد صباحي فرد أنه في ضوء ارتقاء المنجزات الوطنية والطاقات المحلية لدى قطاع الصناعات الدفاعية، فقد أضحت معدات الاستشراف لأجواء الجمهورية الإسلامية قادرة أكثر من أي وقت مضى، على رصد أصغر الأجسام الخارجية الطائرة.