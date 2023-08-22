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السعودية تنضم رسميا لاتفاقية (CISG) الاممية بمجال التجارة الدولية

السعودية تنضم رسميا لاتفاقية (CISG) الاممية بمجال التجارة الدولية
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

انضمت السعودية رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع" لتصبح الدولة رقم (96) التى تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في الأول من سبتمبر لعام 2024 .

العالم - السعودية

وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية، الثلاثاء، أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، وتوفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، وإرساء قواعد قانونية جديدة تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناء على المقترح الذي رفعه المركز الوطني للتنافسية، في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال"، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.

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