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'الجهاد الاسلامي' تثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية

'الجهاد الاسلامي' تثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

شكر الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة الجمهورية الاسلامية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

العالم- فلسطين

وفي اتصال هاتفي مع مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي استعرض النخالة آخر التطورات داخل فلسطين لا سيما الأوضاع في القدس والضفة الغربية وما يرتكبه العدو من عدوان وارهاب يومي في المسجد الأقصى والقدس ومدن الضفة ومخيماتها وقراها.

وشكر الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وشدد النخالة أن المقاومة الفلسطينية لن تتهاون أبداً في التصدي للعدوان الصهيوني وأن شباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتصعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار.

وأوضح أن التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل وأن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان.

من جانبه، أكد ولايتي وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيداً بالصمود والثبات الذي يسطره الشعب الفلسطيني وبسالة أبطال المقاومة الذين يدافعون عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

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