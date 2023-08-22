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بالفيديو.. من هم الأبطال الثلاثة بهجوم شاهجراغ الارهابي؟

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كان حادث الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ في مدنية شيراز الذي نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مريرا ومؤلما، ولكن المواقف البطولية والتضحيات التي تم تسجيلها هناك منعت سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

العالم - إيران

في هذا الفيديو نعرض جزءاً من هذه المواقف البطولية.

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