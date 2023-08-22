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القضاء التونسي يمدد فترة إيقاف متهمين بـــ'التآمر' على أمن الدولة

القضاء التونسي يمدد فترة إيقاف متهمين بـــ'التآمر' على أمن الدولة
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، التمديد في قرار إيقاف ستة من المتهمين من المعارضة السياسية للرئيس قيس سعيد، بشبهة التآمر على أمن الدولة.

العالم - تونس

وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق، إن الموقوفين تم جلبهم إلى القطب القضائي وإعلامهم بقرار التمديد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن جميع الموقوفين أعلنوا الطعن ضد القرار.

وقضى الموقوفون ستة أشهر في السجن وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي اليوم قرارا بالتمديد لمدة أربعة أشهر.

ويقبع في السجن شقيق المحامية دليلة مصدق، القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك والقيادي الآخر رضا بالحاج وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري والسياسيين عبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي.

ويلاحق زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، في نفس القضية وفي قضايا أخرى وهو يقبع في السجن منذ أبريل الماضي.

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القضاء التونسي يمدد فترة إيقاف متهمين بـــ'التآمر' على أمن الدولة

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