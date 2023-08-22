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رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني..

دور طهران وإسلام آباد مهم للسلام والازدهار الإقليميين

دور طهران وإسلام آباد مهم للسلام والازدهار الإقليميين
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن ارتياحه للتعاون البناء لبلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، وأكد أن طهران وإسلام آباد تلعبان دورا مهما في تحقيق المصالح المشتركة، وخاصة السلام والازدهار الإقليميين.

العالم - إيران

وأكد محمد صادق سنجراني، خلال اجتماعه مع سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، اليوم الثلاثاء على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين وعزم إسلام آباد على تطوير التعاون الثنائي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية والتعاون البرلماني وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على دور طهران وإسلام آباد من أجل السلام والازدهار الإقليميين، وأضاف: يتمتع كلا البلدين الجارين بتعاون إيجابي للغاية في المنتديات الدولية ونؤكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، وقال: أن هذه الزيارة تحولت إلى عامل مؤثر للنهوض بالمصالح المشتركة ودعم تطوير التعاون القائم.

وأعرب صادق سنجراني عن تقديره للنهج الخاص الذي تتبعه إيران في تعزيز التعاون المشترك مع باكستان، خاصة في مجال الطاقة والمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة لابناء ولاية بلوشستان الباكستانية.

وبحسب هذا التقرير، قدم سفير إيران لدى باكستان أيضا تقريرا عن خططه لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والبرلمانية والثقافية، وقيم دور برلماني البلدين لمساعدة الحكومتين في تعزيز العلاقات بالمهم.

كما أكد الجانبان على توسيع التعاون بين البرلمانين الإيراني والباكستاني، خاصة في المحافل الإقليمية والدولية، حیث أن زيادة حجم التبادلات التجارية الثنائية بالنظر إلى القدرات المتبادلة والوصول بها إلى 5 مليارات دولار أمر سهل.

كما تباحث رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وسفير إيران حول مشروع خط أنابيب الغاز وجرى خلال اللقاء بحث التجارة والترانزيت بين البلدين وضرورة تفعيل آلية المقايضة وجهود تعزيز أمن الحدود المشتركة.

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