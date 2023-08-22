ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة وقنبلة وصواريخ جديدة

العالم - ايران

مهاجر عشرة، أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة؛ أزاحت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية.

الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار أربع وعشرين ساعة متواصلة ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع سبعة آلاف متر، كما تبلغ السرعة القصوى لها مئتين وعشرة كيلومترات في الساعة وهي قادرة على حمل ثلاثمئة كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، وهي مزودة أيضاً بمنظومة الحرب الألكترونية.

قنبلة 'أرمان 1' الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنه، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه جي بي أس آي أن أس و يبلغ نطاق تشغيلها عشرين كيلومتراً فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراماً وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية.

صاروخ كروز 'سينا' هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه؛ حيث يحتوي على محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا إي أف بي يتم توجيهها يدوياً وتلقائياً، ويبلغ مداه 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات.

صاروخ ألماس اثنين والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست في خط النار المباشر وكذلك صاروخ ألماس ثلاثة الذي يعد جيلاً جديداً من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية.

وقال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد علي رضا تنكسيري:"اليوم نحن فخورون بأننا وبيد شبابنا الكفوئين وطاقاتهم وإمكانياتهم يتم تصنيع ما تحتاجه البلاد من معدات متطورة ونؤكد بأننا وبهذه الصناعات المحلية لن نسمح للعدو بالتفكير بالقيام بعمل في أي نقطة بالبلاد".

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمراً ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية 'خرمشهر' و'الحاج قاسم' على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية معرباً عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة.

إذن هو تأكيد جديد للقوات المسلحة الإيرانية على أنها على أهبة الإستعداد للدفاع عن سيادة البلاد أمام المخاطر المختلفة وهي لن تتوانى لحظة عن تعزيز قدراتها الدفاعية لتحقيق هذا الهدف.