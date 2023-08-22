الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سفيرا إيران وسوريا في العراق يعربان عن قلقهما إزاء خطط واشنطن المزعزعة للاستقرار

سفيرا إيران وسوريا في العراق يعربان عن قلقهما إزاء خطط واشنطن المزعزعة للاستقرار
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعرب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في العراق عن قلقهما إزاء الخطط والإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

العالم- العراق

واستضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق "محمد كاظم آل صادق" نظيره السوري "سطام جدعان الدندح" اليوم الثلاثاء في السفارة الإيرانية ببغداد.

وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ، واعربا عن ارتياحهما وترحيبهما بالاستقرار القائم والتقدم الذي تشهده المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الحكومة العراقية.

وأعرب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا عن قلقهما إزاء وجود أي خطة لزعزعة الاستقرار في المنطقة بعد الاطلاع على الأخبار المتعلقة بالتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة على حدود العراق وسوريا.

كما بحث "آل صادق" و"الدندح" في هذا اللقاء إمكانية التعاون المتعدد الأطراف من أجل تنفيذ مشاريع النقل والشحن والبنية التحتية في العراق ودول الجوار.

روابط ذات صلة

بغداد وانقرة تؤكدان أهمية استئناف تدفقات النفط بعد انتهاء عمليات تأهيل الانابيب

القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران.. إزاحة الستار عن إنجازات عسكرية جديدة

سفيرا إيران وسوريا في العراق يعربان عن قلقهما إزاء خطط واشنطن المزعزعة للاستقرار

العين الاسرائيلية.. أبعاد عملية الخليل الأمنية.. وقلق صهيوني من زيارة وزير الخارجية الإيرانية للسعودية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-08-2023

شاهد بالفيديو.. كاميرا العالم توثق قصة أصغر أسير فلسطيني ولد في السجن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-08-2023