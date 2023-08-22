سفيرا إيران وسوريا في العراق يعربان عن قلقهما إزاء خطط واشنطن المزعزعة للاستقرار

العالم- العراق

واستضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق "محمد كاظم آل صادق" نظيره السوري "سطام جدعان الدندح" اليوم الثلاثاء في السفارة الإيرانية ببغداد.

وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ، واعربا عن ارتياحهما وترحيبهما بالاستقرار القائم والتقدم الذي تشهده المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الحكومة العراقية.

وأعرب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا عن قلقهما إزاء وجود أي خطة لزعزعة الاستقرار في المنطقة بعد الاطلاع على الأخبار المتعلقة بالتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة على حدود العراق وسوريا.

كما بحث "آل صادق" و"الدندح" في هذا اللقاء إمكانية التعاون المتعدد الأطراف من أجل تنفيذ مشاريع النقل والشحن والبنية التحتية في العراق ودول الجوار.