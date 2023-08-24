الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

بريكس تدعو 6 دول لعضويتها من بينها إيران ومصر والسعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

بعد مداولات ومناقشات استمرت لـ3 ايام إتفق قادة مجموعة البريكس، في ختام القمّة التي عقدت في جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا على دعوة ست دول لتصبح أعضاء جدد في مجموعة البريكس، مطلع العام المقبل، وذلك ضمن خطّة توسعة المنظمة. 

العالم - خاص بالعالم

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اعلن أن مجموعة بريكس التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قررت رسميًا دعوة كلّ من: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا:"الدول الخمس الأعضاء الحالية توصلت إلى توافق في الآراء بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس، وتكتسب العضوية الكاملة ابتداءً في 1 يناير 2024'.

الرئيس الصيني شي جين بينج رحب بالدول الجديدة مشددا أن دول البريكس كلها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم.

وقال الرئيس الصيني:"تمكنا من التوصل إلى اتفاق باعتماد إعلان جوهانسبرغ، وتكلمنا عن المخرجات، واتفقنا على دعوة كل من السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران للانضمام إلى عائلة بريكس، كأعضاء رسميين في المجموعة".

قادة دول بركس وفي كلمات امام القمة اعربوا عن دعم بلدانهم الكامل لتوسيع مجموعة بريكس مضيفين ان عملية الضم تاتي في اطار تطوير اعمال المجموعة وتقويتها.

الدول الست رحبت بدعوة الانظمام وقالت ايران إن العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

هذا وكان ما يقرب من عشرين دولة تقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة وتسعى دول المجموعة الى ترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث ناقشت في القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من اربعين رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني: قمة بريكس سبيل نحو بناء عالم متعدد الأقطاب

أهمية إنضمام إيران الى منظمة"بريكس"

أمير عبداللهيان: انضمام ايران لـ'بريكس' يدعم التعددية

الرئيس الايراني يلتقي برئيس الوزراء الهندي على هامش قمة 'بريكس'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. بريكس تدعو 6 دول لعضويتها من بينها إيران ومصر والسعودية

بالفيديو.. الرئيس الإيراني: قمة بريكس سبيل نحو بناء عالم متعدد الأقطاب

العراق..انطلاق قوة من الحشد من نينوى إلى كربلاء للمشاركة بتأمين الزيارة الأربعينية

بالفيديو.. أهمية إنضمام إيران الى منظمة"بريكس"

أمير عبداللهيان: انضمام ايران لـ'بريكس' يدعم التعددية

الرئيس الايراني يلتقي برئيس الوزراء الهندي على هامش قمة 'بريكس'