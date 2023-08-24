بريكس تدعو 6 دول لعضويتها من بينها إيران ومصر والسعودية

العالم - خاص بالعالم

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اعلن أن مجموعة بريكس التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قررت رسميًا دعوة كلّ من: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة.



وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا:"الدول الخمس الأعضاء الحالية توصلت إلى توافق في الآراء بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس، وتكتسب العضوية الكاملة ابتداءً في 1 يناير 2024'.

الرئيس الصيني شي جين بينج رحب بالدول الجديدة مشددا أن دول البريكس كلها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم.



وقال الرئيس الصيني:"تمكنا من التوصل إلى اتفاق باعتماد إعلان جوهانسبرغ، وتكلمنا عن المخرجات، واتفقنا على دعوة كل من السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران للانضمام إلى عائلة بريكس، كأعضاء رسميين في المجموعة".



قادة دول بركس وفي كلمات امام القمة اعربوا عن دعم بلدانهم الكامل لتوسيع مجموعة بريكس مضيفين ان عملية الضم تاتي في اطار تطوير اعمال المجموعة وتقويتها.

الدول الست رحبت بدعوة الانظمام وقالت ايران إن العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.



هذا وكان ما يقرب من عشرين دولة تقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة وتسعى دول المجموعة الى ترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث ناقشت في القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من اربعين رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة.

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