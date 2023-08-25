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ومشروع الجينوم البشري الذي انطلق في العام2003 ساهم في إنتاج تسلسل الجينوم الكامل الأول للإنسان .

ومنذ ذلك الحين تم فك تسلسل الآلاف من الجينومات البشرية. وتستخدم البيانات الناتجة في جميع أنحاء العالم في مجال العلوم الطبية الحيوية، وعلم الإنسان، والطب الشرعي وغيرها من فروع العلم.

واليوم تقدم العلماء خطوة مهمة في فهم الجينوم البشري وذلك من خلال فك شفرة الكروموسوم الغامض المسمى (واي) الموجود لدى الذكور.



وقالت كارين ميجا أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية ومشاركة في الدراسة :"يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم واي،يكشف أكثر من 50 بالمئة من طول الكروموسوم الذي كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري السابقة



وكشف الباحثون الستار عن أول تسلسل كامل للكروموسوم (واي) وهو أحد الكروموسومين المحددين لجنس المولود فضلا عن الكروموسوم (إكس).

وفيما ثبت سابقا أن هذا لكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي تساعد جيناته في في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته.



أرانج ري باحثة في الجينوم البشري والمعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في دورية (نيتشر) العلمية"'أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية'.



ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم إكس في العام 2020 لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني لواي في الجينوم البشري غير مكتمل.

وينتقل الكروموسوم واي بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور. ويحمل الذكور الكروموسوم (واي) والكرموسوم (إكس) بينما تحمل الإناث زوجا من الكروموسوم إكس فقط.

وهناك توقعات على نطاق واسع أن الدراسات الجينية سوف تؤدي إلى التقدم في تشخيص وعلاج الأمراض، وإلى رؤى جديدة في العديد من مجالات علم الأحياء، بما في ذلك تطور الإنسان.

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