قطر: اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران دخل حيّز التنفيذ

العالم-إيران

وقال الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن الدور القطري ما زال مستمراً، إذ يجري التواصل مع مختلف الأطراف لتطبيق الاتفاق، والإفراج عن السجناء، ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية في البنوك، إلا أنه اعتبر أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن مكان تبادل السجناء، وما إذا كان سيجري في الدوحة، أو وصول الأموال المجمدة إلى البنوك القطرية، مضيفاً: "سيُعلَن ذلك في الوقت المناسب".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا، في 11 من الشهر الحالي، بوساطة قطرية وعُمانية، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن خمسة أميركيين مسجونين في طهران، مقابل الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، و6 مليارات دولار تشكل أرصدة إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية.