واشنطن تطالب بيونغ يانع بإيقاف مشروع إطلاق القمر الاصطناعي

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمركية: "نحض كوريا الشمالية على الامتناع عن أي نشاط جديد غير قانوني، وندعوها لاتباع مسار دبلوماسي جدي ومستدام".

وأخطرت كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري، خفر السواحل الياباني اعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء.

ومن جانبه أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطط كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي والاستعداد "لحالة غير متوقعة".

وكانت بيونغ يانغ أكدت في يونيو المنصرم أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية ونائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في وقت سابق، أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا.