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اللواء باقري يعلن استعداد إيران للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو

اللواء باقري يعلن استعداد إيران للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في اتصال هاتفي مع وزير دفاع جمهورية أذربيجان، الاستعداد الكامل للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو.

العالم - ايران

واكد اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف على تطوير العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري الثنائي.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى الاتفاقيات القيمة التي تم إبرامها في السنوات الماضية بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذربيجان، وأشار إلى أن مستوى التعاون والتواصل والتفاعل بين القوات المسلحة للبلدين يتقدم في كافة المجالات، ونعتقد أن القوات المسلحة قادرة على تعزيز الصداقة والأخوة بين البلدين.

وأعلن اللواء باقري الاستعداد الكامل للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو وأوضح أن ارساء الأمن والسلام في الحدود المشتركة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوحدة بين الدول المتجاورة ووجود الأجانب في المنطقة سيتسبب في ايجاد التوتر والخلافات.

بدوره أعلن وزير دفاع جمهورية أذربيجان الاستعداد الكامل للقوات المسلحة لهذا البلد فيما يتعلق برفع مستوى التعاون العسكري والدفاعي الثنائي، وقال: نعتبر دائمًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة صديقة ومقربة لنا ونرحب بالتعاون العسكري في كافة المجالات، وإن شاء الله سنتمكن من استضافة الوفد الإيراني في القريب العاجل في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو.

وفي ختام هذه المباحثات الهاتفية؛ دعا الجنرال ذاكر حسنوف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري لزيارة أذربيجان.

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اللواء باقري يعلن استعداد إيران للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو

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