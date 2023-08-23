ارسال ۵۰ حافلة إيرانية الى العراق لنقل الزوار من الحسينية إلى بغداد

العالم - ايران

وأشار المسؤول الى التحسن الذي طرأ على تعاون الجانب العراقي لاستقبال الزوار الايرانيين في العام الجاري قياسا للأعوام الماضية، وتطرق الى المشاكل التي واجهها الزوار الايرانيون الذين دخلوا الاراضي العراقية من معابر خسروي وتمرجين وباشماق في عدم نقلهم الى بغداد مما تطلب الأمر لارسال هذه الحافلات لنقلهم لهذه المدينة بسهولة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الجانب العراقي لاستخدام بعض الحافلات الايرانية في العراق لنقل الزوار الايرانيين الى أقرب مدينة حدودية.

الجدير بالذكر أن معابر شلمجة ومهران وخسروي وجذابة وتمرجين وباشماق الحدودية مفتوحة أمام زوار أربعينية الامام الحسين (ع) حيث أن المرور في هذه المعابر يتم بسلاسة وانسيابية.