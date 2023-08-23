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وزير دفاع إيران: أسلحتنا اكتسبت دورا مصيريا بالمعارك وكثيرون يبحثون التعاون معنا

وزير دفاع إيران: أسلحتنا اكتسبت دورا مصيريا بالمعارك وكثيرون يبحثون التعاون معنا
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني ان الاسلحة والمعدات الدفاعية الايرانية الصنع اكتسبت دورا مصيريا في ساحات المعارك وأثبتت تاثيرها فيها وخاصة في مجال مكافحة الارهاب، وان الكثير من الدول تبحث عن تطوير وتعزيز تعاونها الدفاعي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - إيران

وقال الوزير آشتياني في لقاء مع الملحقين العسكريين الاجانب في ايران، اليوم الاربعاء، والذي عقد بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في ايران، ان الجمهورية الاسلامية مستعدة لاقامة وتطوير علاقات دفاعية واستراتيجية مع كافة الدول المستقلة والدول ذات التوجه المشترك، استنادا الى مبدأ الأمن الجماعي والاحترام المتبادل وترسيخ السلام والاستقرار.

واشار وزير الدفاع الايراني الى انتهاء فترة الحظر غير العادل المفروض على الاسلحة التقليدية الايرانية في عام 2020 وكذلك انتهاء فترة الحظر المفروض على الاسلحة الصاروخية الايرانية في شهر اكتوبر حسبما نص عليه القرار الأممي رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، قائلا ان ايران ومن دون أية عوائق دولية تستطيع التعاون والتعامل مع الدول المستقلة وذات التوجه المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأضاف: رسالة العقيدة الدفاعية لايران هي رسالة سلام وصداقة واستقرار وامن لكافة الدول الجارة في المنطقة والعالم.

يذكر أنه وبحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي ، بدأت عملية انضمام الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"الحاج قاسم" على نطاق واسع للقوات المسلحة الإيرانية.

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