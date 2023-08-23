شاهد.. ناشط ليبي يكرس معظم حياته للمحافظة على غابة المرقب

العالم - خاص بالعالم

غابة المرقب من أجمل الاماكن في مدينة الخمس الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، لكنها وكما الغطاء الأخضر الممتد على طول الساحل في ليبيا، تواجه خطر الجفاف بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فضلا عن خطر القطع الجائر والزحف العمراني.

لكن الناشط الليبي حسين بن ساسي الشغوف بالبيئة أخذ على عاتقه ومنذ العام 2019 الاعتناء بأشجار غابة المرقب للحفاظ عليها من تأثير تغير المناخ والإهمال.

ويقول بن ساسي: في عام 2019 قررت ان اتابع الشجرة والغرس كله بالكامل والذي تم من قبل حملات التشجير.

وعلى الرغم من مشاركته في العديد من حملات التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، أدرك بن ساسي أن ذلك غير كاف وأن الأشجار بحاجة إلى متابعة ورعاية لتنمو وتزدهر، مؤكدا مواصلته عمليات الري والسقي داخل الغابة، الأمر الذي أدى لإنقاذ و نمو ما يربو عن ثلات أو أربع آلاف شجرة.

ويتابع بن ساسي: اعدنا الحياة لهذه الغابة واشجارها بسبب متابعتنا لعملية الري المستمرة في داخل الغابة.

مشاهدة الشجرة تنمو تعطي حافزا كبيرا جدا للناشط البيئي في مواصلة عمله ورعايته للأشجار وأملا في إنقاذ الغابة وإعادة الحياة والخضرة لها.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن ليبيا معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، محذرا من أن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الأحوال الجوية القاسية وتراجع هطول الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر، كلها أمور تهدد استدامة إمدادات المياه وتمثل خطرا وجوديا على المراكز السكانية الساحلية في البلاد.