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شاهد.. وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني:

لا نسمح للثقافة الغربية بالتغلغل في المجتمع الإسلامي

لا نسمح للثقافة الغربية بالتغلغل في المجتمع الإسلامي
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني الدكتور محمد مهدي إسماعيلي إن الجمهورية الاسلامية تبحث مع عدد من دول المنطقة وأفريقيا تشكيل ائتلاف ثقافي مشترك في العالم الإسلامي.

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية عبر برنامج "من طهران" أكد محمد مهدي إسماعيلي أن سبل التصدي لتغلغل أفكار الغرب في المجتمعات الإسلامية هي الوحدة الإسلامية وتنمية الثقافة الدينية. مشيرا إلى إن إيران تصارع الغرب منذ مئتي عام بشأن نهج الحياة.

وبشأن مراسم أربعين الإمام الحسين عليه السلام قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني إن مراسم الأربعينية تعد أكبر اجتماع بشري في العالم، حيث أنها تضم الملايين من أتباع أهل البيت عليه السلام في العالم الإسلامي، الذين يقصدون كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام لتجديد العهد والميثاق مع النهضة الحسينية الخالدة.

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شاهد.. وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني: لا نسمح للثقافة الغربية بالتغلغل في المجتمع الإسلامي