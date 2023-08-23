حزب الله العراق: التحركات الاميركية دليل على تعنت العدو لابقاء قواته داخل العراق

العالم- العراق

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن تحركات أرتال الاحتلال الأمريكي في بعض مدن العراق دليل واضح على صلافة العدو وتعنته لإبقاء قواته القتالية الغازية في البلاد.

إذ لا تُعد هذه القوات ذات قيمة عدةً وعدداً بالمقارنة مع ما كان عليه الجيش الأمريكي بقضه وقضيضه قبل طرده مهزوماً عام 2011؛ فضلاً عن تعاظم إمكانات المقاومة الإسلامية التي نمت وفاقت قدراتها، عمّا كانت عليه آنذاك.

ليعلم هؤلاء أن استعراض العضلات (لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ)، وإذا ما قررت المقاومة خوض النزال، فإنها ستسحق مشاريعهم الخبيثة في المنطقة ليكون العراق آخر معاقلهم في عالم متعدد الأقطاب.

(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا).