اليابان تقدم احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن إطلاقها صاروخا

العالم-اسيا والباسفيك

وقال ماتسونو خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "أعمال كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باستمرار، تهدد أمن وسلامة بلادنا والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأضاف أن "مثل هذه العمليات، حتى لو كانت لإطلاق القمر الصناعي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ مع التقنيات الباليستية".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الطلبات العديدة بعدم إجراء عملية الإطلاق، تمثل هذه العملية مشكلة من ناحية سلامة الملاحة وحياة السكان. وتقدم اليابان احتجاجا حازما لكوريا الشمالية وتدينها بأشد العبارات".

وذكر ماتسونو أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أوعز بجمع المعلومات بشأن إطلاق الصاروخ، مؤكدا عدم رصد أي أضرار حتى اللحظة.

وكانت كوريا الشمالية قد أخبرت اليابان بأنها ستجري تجربة لصاروخ يحمل قمرا صناعيا يوم 24 أغسطس.

وحسب التقارير الإعلامية أطلقت كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق الأراضي اليابانية باتجاه المحيط الهادئ. وأعلن تحذير من هجوم جوي في مقاطعة أوكيناوا بجنوب اليابان.