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بانوراما..

تمدد الصراع بالسودان وغياب الحسم وتصعيد اسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول.. اعلان الجيش السوداني أن سلاح المدرعات صدَّ هجوماً جديداً لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

هذا ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة بين الطرفين في معسكرِ المدرعات جنوب العاصمة.


وفي ملف "بانوراما" الثاني تناول.. دعوة نادي الاسير الفلسطيني الى مواجهة الاجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وما يمارسه الوزير الفاشي بن غفير ضد الاسرى الفلسطينيين.

وشدد النادي على ان حكومة الاحتلال تواصل التصعيد والتحريض على الأسرى، هذا بينما حذر رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة، من الإجراءات التي يطالب بها بن غفير مشيرة انها في غاية الخطورة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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