اللجنة السعودية التركية الباكستانية تعقد اجتماعها الأول في الرياض

العالم- السعودية

وانعقد الاجتماع بحضور مساعد وزير الدفاع السعودي ومدير الأركان العامة للجيش الباكستاني ونائب وزير الدفاع التركي.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن فرق عمل من البلدان الثلاثة بحثت في اجتماعات ثنائية خريطة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ونقل وتوطين التقنية وتطوير البحث العلمي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار المملكة في يوليو/تموز الماضي، بمستهل جولة خليجية شملت أيضا كلا من قطر والإمارات.

وعلى هامش الزيارة وقعت كل من تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.