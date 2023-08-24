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رئيس الإمارات يعلق على موافقة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة

رئيس الإمارات يعلق على موافقة
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرّح رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم بلاده لهذه المجموعة المهمة.

العالم- الإمارات

ونشر ابن زايد عبر حسابه بمنصة "إكس"(تويتر سابقا)، اليوم الخميس، قائلا: "نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

تأتي تصريحات ابن زايد بعدما أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".

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