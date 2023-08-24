محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير القيادي ماهر الأخرس

العالم-فلسطين

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال القيادي الأخرس المحتجز في معتقل (الجلمة) لمدة سبعة أيام بزعم استكمال التحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الأربعاء الماضي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس بعد اقتحام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل القيادي الأخرس قبل أن تعتقله واقتادته إلى مراكز التحقيق.

بدورها، قالت مصادر عائلية: " إن الشيخ ماهر الأخرس أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله في سيلة الظهر بجنين، فجر اليوم".

يشار إلى أن الأسير الأخرس، الذي ينحدر من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاض إضراباً منفرداً عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري (ملف الاعتقال والاتهام سري).