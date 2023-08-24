الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-08-2023

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-08-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 'بريغوجين'.. الحدث والتداعيات

بالفيديو.. حزب الله ينظم جولة على الحدود اللبنانية الفلسطينية

آية الله رئيسي : إيران والهند لديهما إمكانيات جيدة لتطوير التعاون

بالفيديو.. تدفق الآلاف من داخل العراق وخارجه لأداء زيارة الأربعين

أول تعليق من بوتين على مقتل بريغوجين

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الخامسة خلال شهر