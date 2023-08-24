مقتل 'بريغوجين'.. الحدث والتداعيات

العالم - بانوراما

وتحاور هذه الحلقة من برنامج بانوراما من موسكو الإعلامي والخبير في الشؤون الروسية والدولية رامي القليوبي، ومن كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار د.عماد أبو الرب.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

ـ من المتهم في هذا الحادث، حادث سقوط الطائرة أم أنه مجرد حدث عرضي؟

ـ لماذا فضلت موسكو السكوت حتى الآن، ولم يصدر عنها إلا القليل بخصوص الحادث؟

ـ التحقيق الذي فتحته موسكو حول الحادث.. هل يستطيع أن يحل اللغز.. وهل تستطيع جهات محايدة أخرى المشاركة في مثل هذه التحقيق؟

ـ ألم يغادر برغوجين موسكو الى بيلاروسيا بعد تمرده..فكيف عاد إلى بلاده، ألم يكن يشعر بخطر قد يداهمه في كل لحظة؟

ـ هل سينتهي دور فاغنر بعد هذا الحادث أم أن هذه القوات ستواصل مسارها المعهود في الداخل والخارج؟

ـ أوكرانيا أيضا توجه إليها أصابع الاتهام بمقتل فاغنر باعتبارها طرفا في الحرب مع روسيا..كيف تعلق على ذلك؟

ـ أليست لكييف مصلحة في مقتل الرجل انتقاما منه أولا، وإثارة نوع من اللغط والبلبلة في روسيا ثانيا؟

ـ الغرب عموما اتهم موسكو مباشرة أو ضمنيا بالمسؤولية عن الحادث.. هل جاءت هذه الاتهامات على أسس منطقية ودلائل موثقة أم انه في سياق الحرب الإعلامية بين الطرفين؟

ـ وهل سيؤثر مقتل الرجل على الحرب الدائرة في أوكرانيا؟

ـ وماذا عن الداخل الروسي...هل سيؤثر على استقرار البلاد وهل يمكن أن تقع اضطرابات في بعض المناطق الروسية؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.