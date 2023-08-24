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مقتل 'بريغوجين'.. الحدث والتداعيات

مقتل 'بريغوجين'.. الحدث والتداعيات
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة 'فاغنر' يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو، يأتي ذلك في حين لا يزال الغموض لايزال سائدا حول كيفية سقوط الطائرة أو الجهة المسؤولة عن هذا الحادث.

العالم - بانوراما

وتحاور هذه الحلقة من برنامج بانوراما من موسكو الإعلامي والخبير في الشؤون الروسية والدولية رامي القليوبي، ومن كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار د.عماد أبو الرب.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

ـ من المتهم في هذا الحادث، حادث سقوط الطائرة أم أنه مجرد حدث عرضي؟

ـ لماذا فضلت موسكو السكوت حتى الآن، ولم يصدر عنها إلا القليل بخصوص الحادث؟

ـ التحقيق الذي فتحته موسكو حول الحادث.. هل يستطيع أن يحل اللغز.. وهل تستطيع جهات محايدة أخرى المشاركة في مثل هذه التحقيق؟

ـ ألم يغادر برغوجين موسكو الى بيلاروسيا بعد تمرده..فكيف عاد إلى بلاده، ألم يكن يشعر بخطر قد يداهمه في كل لحظة؟

ـ هل سينتهي دور فاغنر بعد هذا الحادث أم أن هذه القوات ستواصل مسارها المعهود في الداخل والخارج؟

ـ أوكرانيا أيضا توجه إليها أصابع الاتهام بمقتل فاغنر باعتبارها طرفا في الحرب مع روسيا..كيف تعلق على ذلك؟

ـ أليست لكييف مصلحة في مقتل الرجل انتقاما منه أولا، وإثارة نوع من اللغط والبلبلة في روسيا ثانيا؟

ـ الغرب عموما اتهم موسكو مباشرة أو ضمنيا بالمسؤولية عن الحادث.. هل جاءت هذه الاتهامات على أسس منطقية ودلائل موثقة أم انه في سياق الحرب الإعلامية بين الطرفين؟

ـ وهل سيؤثر مقتل الرجل على الحرب الدائرة في أوكرانيا؟

ـ وماذا عن الداخل الروسي...هل سيؤثر على استقرار البلاد وهل يمكن أن تقع اضطرابات في بعض المناطق الروسية؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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