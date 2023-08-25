الحدائق التلمودية تنتشر بمحيط الأقصى خدمة لأطماع المنظمات المتطرفة

العالم - خاص بالعالم

أعمال الحدائق التلمودية تجري على قدم وساق من باب المغاربة وصولا الى باب الاسباط حتى بابي الخليل والجديد وذلك بعد مصادرة المئات من دونمات الاراضي التابعة للعائلات المقدسية.

وكل ذلك بدعم رسمي حكومي ضمن مخطط السيطرة بشكل نهائي على المسجد الاقصى المبارك وتجهيز البنى التحية نحو بناء هيكلهم المزعوم وفق المخطط التهويدي.

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وفي ظل خطورة هذة الحدائق التلمودية التوراتية كما تسمى دعت القوى الوطنية والاسلامية الى مواجهة هذا المخطط الصهيوني والذي يشكل كحبل الشيطان الذي يلتف حول المسجد الاقصى المبارك.

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