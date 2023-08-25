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الحدائق التلمودية تنتشر بمحيط الأقصى خدمة لأطماع المنظمات المتطرفة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

الحدائق التلمودية تنتشر حول ومحيط المسجد الاقصى المبارك وذلك ضمن تنفيذ مخطط تهويدي لتغير الوجه الحقيقي العربي الاسلامي الى تلمودي يخدم أطماع المنظمات اليهودية المتطرفة وما يعرف بأمناء جبل الهيكل المزعوم. 

العالم - خاص بالعالم

أعمال الحدائق التلمودية تجري على قدم وساق من باب المغاربة وصولا الى باب الاسباط حتى بابي الخليل والجديد وذلك بعد مصادرة المئات من دونمات الاراضي التابعة للعائلات المقدسية.

وكل ذلك بدعم رسمي حكومي ضمن مخطط السيطرة بشكل نهائي على المسجد الاقصى المبارك وتجهيز البنى التحية نحو بناء هيكلهم المزعوم وفق المخطط التهويدي.
مقابلة
وفي ظل خطورة هذة الحدائق التلمودية التوراتية كما تسمى دعت القوى الوطنية والاسلامية الى مواجهة هذا المخطط الصهيوني والذي يشكل كحبل الشيطان الذي يلتف حول المسجد الاقصى المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الحدائق التلمودية تنتشر بمحيط الأقصى خدمة لأطماع المنظمات المتطرفة

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