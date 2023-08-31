الإعلان عن إنطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة

العالم - خاص بالعالم

وبات ذلك واضحاً مع الاعلان مؤخراً عن انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة على متنها الدفعة الأولى من السياح الايرانيين، خطوة قوبلت بترحاب لدى القائمين على السياحة في مصر.

وتوقعت الأطراف المصرية أن تكون الخطوة الأولى من نصيب قطاع السياحة تنطلق بين البلدين وتحديدا رحلات السائحين الايرانيين الى مصر لتكون جسرا ثقافيا بين البلدين.

وتوقع نقيب السياحيين في مصر زيادة أعداد السائحين الإيرانيين إلى بلاده في القريب العاجل خاصة مع حلحلة ملف عودة العلاقات السياسية الذي بات قريباً أكثر من أي وقت مضي.

ويتمتعان مصر وايران من تاريخ عريق وحضارة قديمة بين دول المنطقة والتي تكون حلقة ربط بين البلدين خطوات على الارض تكون لديها طابعا ايجابيا لدفع العلاقة بين البلدين نحو تعزيزها.

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