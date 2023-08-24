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لافروف حول مقتل بريغوجين: يجب الاستناد للحقائق وليس للإعلام الغربي

لافروف حول مقتل بريغوجين: يجب الاستناد للحقائق وليس للإعلام الغربي
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للاستناد للحقائق فيما يتعلق بحادثة تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وليس لما تقوله وسائل الإعلام الغربية.

العالم - روسيا

وقال لافروف لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "لم أتابع ما كتبوه وقالوه وعرضوه حول هذا الموضوع، ومن الصعب جدا بالنسبة لي أن أدلي بأي تعليق من هنا. بدأ التحقيق على الفور، وفتحت قضية، والمحققون يعملون. أقترح التركيز على الحقائق، وليس على ما يقوله الإعلام الغربي".

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

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