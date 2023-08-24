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رئيسي يغادر جنوب أفريقيا عائدا إلى طهران

رئيسي يغادر جنوب أفريقيا عائدا إلى طهران
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني جنوب أفريقيا عائدا الى طهران قبل دقائق بعد زيارة مكثفة ومثمرة واستجابة طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

العالم - إیران

وغادر آية الله السيد إبراهيم رئيسي جنوب افريقيا عائدا إلى إيران قبل دقائق قليلة بعد مشاركته في القمة الـ 15 لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا والقاء كلمة امامها، والذي ترافق مع قبول عضوية ايران في هذه المجموعة الدولية المهمة والقوية، امس الخميس.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت 17 ساعة، التقى الرئيس الايراني أيضًا مع رؤساء الصين والبرازيل والسنغال وتنزانيا ورئيسي وزراء الهند ورئيسة وزراء بنغلاديش وعقد معهم جولة من المباحثات.

قبول العضوية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي الإقليمية المهمة والآن مجموعة بريكس، إلى جانب تعميق العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وجعل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي أكثر نشاطًا وتوسيع وتعزيز العلاقات والتعاون مع دول الجوار والدول الحليفة والصديقة، والتي زادت من التبادلات التجارية بشكل كبير، جاءت في ظل السياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة والقائمة على التقارب للحكومة الايرانية الراهنة .

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رئيسي يغادر جنوب أفريقيا عائدا إلى طهران

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