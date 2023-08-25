ولادة أول زرافة في العالم بلون واحد

العالم - منوعات

وقال العلماء إن الزرافة، التي تبدو فريدة من نوعها، تنتمي لـ"الزرافات الشبكية" التقليدية، والتي تولد أحيانا دون بقع في حالات نادرة جدًا، ووفقًا للمسؤولين في حديقة "برايتس"، لا يوجد مثال آخر معروف يعيش في أي مكان على الأرض.

وتذكر تقارير تاريخية أن زرافة مماثلة وُلدت في اليابان في السبعينيات، لكن لم تظهر لها أي صورة على الإنترنت حتى الآن.

وأكد العلماء أن البقع المميزة من الفراء الداكن الموجودة على الزرافات الشبكية موروثة من أمها، ويعتقد أنها توفر التمويه والاختباء من الحيوانات المفترسة في البرية.

اقترح السكان المحليين في محاولة ايجاد اسم لها من 4 كلمات باللغة "السواحيلية" والتي تعني: "فريدة من نوعها"، أو"غير عادية"، أو"إنها الأجمل"، أو "واحدة من الجمال الرائع"، ولعقود من الزمن، كانت الزرافات تتجه نحو "الانقراض الصامت"، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات المدنية، والصيد الجائر.

ويجدر الذكر أنها ليست الأنثى الوحيدة الفريدة من نوعها التي ولدت في ولاية تينيسي، بل جنسها بأكمله غير عادي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.