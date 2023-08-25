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صحيفة عبرية: نفذنا 25 هجوما على سوريا منذ بداية العام

صحيفة عبرية: نفذنا 25 هجوما على سوريا منذ بداية العام
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن كيان 'إسرائيل' نفذ 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية هذا العام.

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة "معا" الاخبارية، ان من هذه الهجمات، نفذت 18 منها جويا، بينما تم تنفيذ 7 هجمات على الأرض، وتم تنفيذ هذه الهجمات في مناطق متفرقة من سوريا، حيث استهدفت 60 هدفا مختلفا.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 61 شخصًا وإصابة آخرين بجروح، مشيرة إلى أنه تم توجيه الضربات في مناطق متنوعة بسوريا، حيث تعرضت العاصمة دمشق لـ12 هجومًا، فيما تعرضت محافظة القنيطرة لـ6 هجمات، ومحافظة حمص لـ3 هجمات، وكذلك محافظة حلب تعرضت لـ3 هجمات، بينما تم تنفيذ هجمتين على محافظة طرطوس.

وخلال الأعوام الماضية، شنّ كيان "إسرائيل" مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر قوات الاحتلال الإسرائيلي علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.

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صحيفة عبرية: نفذنا 25 هجوما على سوريا منذ بداية العام

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