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بصليات من الرصاص..

استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'

استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، عن استهداف مستوطنة "بيت حيفر" قرب بلدة شويكة بصليات من الرصاص.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن سرايا القدس- كتيبة طولكرم قولها في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

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