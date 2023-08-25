استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'

العالم - فلسطين المحتلة
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن سرايا القدس- كتيبة طولكرم قولها في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص".
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة طولكرم