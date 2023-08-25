استهداف مستوطنة 'بيت حيفر' من قبل 'سرايا القدس- كتيبة طولكرم'

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"، عن سرايا القدس- كتيبة طولكرم قولها في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم