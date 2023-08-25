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استنفار هيئة منافذ العراق لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية

استنفار هيئة منافذ العراق لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة، استنفار جميع امكانياتها لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبالتعاون والتنسيق مع محافظة واسط، تستمر هيئة المنافذ الحدودية بالعمل على مدار 24 ساعة باستقبال زائري الإمام الحسين (علية السلام)، حيث تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي منفذ زرباطية الحدودي بحضور محافظ واسط محمد جميل المياحي، وقائد شرطة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد وعدد من القيادات الامنية والحشد الشعبي"، مبينا ان "المنفذ يشهد ارتفاعاً تدريجياً في اعداد الزائرين".

واضاف ان "الهدف من الزيارة هو الاطلاع ميدانياً على استعدادات المنفذ والدوائر العاملة فيه وجاهزيتها في استقبال زائري الإمام الحسين (علية السلام)، وتم التأكيد على تسخير جميع الإمكانيات والدعم اللازم لتسهيل دخول وخروج الزائرين والمواكب الحسينية بالصورة التي تليق بخصوصية هذه المناسبة الدينية وتقديم الخدمات اللازمة التي تضمن الانسيابية للحركة".

وتابع انه "تم خلال الزيارة عقد اجتماع بحضور جميع الحاضرين، وقدم رئيس الهيئة عرضاً مفصلاً عن دور كل دائرة انطلاقا من توصيات اللجنة الامنية العليا مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمساحات العمل لإتمام الاجراءات بانسيابية عالية مقترنة بعمليات تفتيش وتدقيق للوافدين"، لافتا الى ان "اجتماعا مشتركا عقد على هامش الزيارة مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحافظ محافظة إيلام الايرانية لبحث وتنسيق آلية تفويج الزائرين".

واكد محافظ واسط على "تسخير جميع جهود المحافظة لتلبية المتطلبات اللازمة لنجاح الخطة المرسومة للزيارة".

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استنفار هيئة منافذ العراق لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية

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