ماذا تفعل القهوة بالأسنان؟

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ويزيد تناول كوب واحد من القهوة يومياً من فرص الإصابة بالتسوس، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساهم القهوة في رائحة الفم الكريهة بسبب رائحتها الكثيفة والطريقة التي تزيد بها بكتيريا الفم في الفم.

كما تسبب القهوة تغير لون الأسنان بسبب وجود مادة تسمى التانين، وهو نوع من البوليفينول الذي يتحلل في الماء.

تساعد القهوة أيضًا البكتيريا الموجودة في الفم على تكوين حمض يؤدي إلى تآكل الأسنان والمينا، ويتكون المينا من معادن، خاصة الهيدروكسيباتيت، ويعمل كطبقة واقية للأسنان، وهذه الطبقة أيضًا مسؤولة جزئيًا عن لون الأسنان.

لتجنب تغير لون الأسنان، ينصح بالتقليل من استهلاك القهوة، وسيساعد شرب الكثير من الماء أيضًا على الشطف السريع للسوائل المتبقية من القهوة على الأسنان.

ويساعد تناول الخضروات مثل الجزر والكرفس بعد تناول فنجان من القهوة في تقليل تغير لون الأسنان وينعش النفس.