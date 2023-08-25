الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق مناورات "درع محافظي الولاية 1402" لتقييم منظومات الحرب الالكترونية

انطلاق مناورات
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الجمعة مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة "درع حماة الولاية 1402" لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية برمز يا حسين (ع) لتقييم لمختلف منظومات الحرب الإلكترونية الثابتة والمتحركة البرية والجوية في منطقة واسعة من وسط البلاد بحضور القائد العام للجيش الإيراني.

العالم- إيران

وفي هذه المناورات المتخصصة، تم تنفيذ عمليات الدعم الإلكترونية الجوية من قبل المقاتلات والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية للجيش.

كما نجحت منظومات الدفاع الإلكتروني الموجودة في المنطقة العامة للمناورات في تنفيذ عمليات الدفاع المدني والدفاع الإلكتروني ضد الطائرات المسيرة والاجسام الطائرة الهجومية الصغيرة.

ومن اهداف هذه المناورات المشتركة تحديد وتوجيه الاتصالات اللاسلكية ونقل البيانات، وتنفيذ عمليات التدمير الجماعي بواسطة الاجسام الطائرة الصغيرة، وعمليات الحماية الإلكترونية للرادار وتعطيل وخداع الرادار الأرضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنظومات التكتيكية والتخريبية.

كذلك يجري تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام مقاتلات القوات الجوية وتنفيذ عمليات التعطيل والخداع العمودي باستخدام المروحيات الهجومية لطيران الجيش.

كما تم تنفيذ عمليات التشويش والخداع الراداري والحماية الإلكترونية بـ 5 طائرات مسيرة (أبابيل 3 و4 و5 وكمان 12) وعمليات خداع الملاحة بصواريخ كروز بواسطة منصات جوية وبرية ضمن مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة "درع حماة الولاية 1402".

وتم كذلك اجراء "لعبة الحرب" من قبل خبراء الحرب الإلكترونية في القواعد العملياتية للقوات الزرقاء والبرتقالية في هذه المناورات.

كما تم على هامش هذا التمرين تنفيذ مشروع إنساني من قبل وحدات الجيش المختلفة في بعض المناطق الفقيرة ولقاءعدد من عوائل الشهداء القاطنين في عموم منطقة المناورات.

روابط ذات صلة

القوات الايرانية المسلحة: مناورات حرس الثورة تحذير للأعداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كاد أن يكون خلف القضبان لو لا... ترامب يستهزأ بالمحكمة

شاهد.. روسيا تفشل هجوما أوكرانيا على القرم ومناطق أخرى

انطلاق مناورات "درع محافظي الولاية 1402" لتقييم منظومات الحرب الالكترونية

السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية في المملكة

الرئيس الايراني: "بريكس" تلعب دورا مهما جدا في التعاون الاقتصادي والتجاري

ماذا تفعل القهوة بالأسنان؟