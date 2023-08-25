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كاد أن يكون خلف القضبان لو لا... ترامب يستهزأ بالمحكمة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سجن مقاطعة فولتون سيئ السمعة بعد دفع كفالة مالية قدرها مئتا ألف دولار وأخذ صور جنائية منه وبصمات وفور مغادرته السجن وصف ترمب مايجري بالمهزلة القضائية معتبرا المحاكمة تدخلا انتخابيا.

العالم - خاص بالعالم

وتلك الأيام نداولها بين الناس.. فبعد تغنّيهِ في البيت الأبيض متغطرساً يدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سجن مقاطعة فولتون غير الآمن والغرق بالقذارة والموبوء بالحشرات لتؤخذ منه صور جنائية وبصمات حتى يدخل اسمه قائمة سجناء فولتون.

فبعد المهانة التي ملأت وجهه ودفع كفالة مالية قدرها 200 ألف دولار يغادر ترامب سجن فولتون في ولاية جورجيا ، ويندد فور الإفراج عنه بما سماها 'المهزلة القضائيّة' واصفا ما حدث بأنه 'تدخّل انتخابي'.

وكان ترامب قد كتب في منشور على منصته للتواصل 'تروث' قبل تسليم نفسه 'إنه يوم حزين آخر في أميركا' واستطرد 'إنني أحاكم لأنّني تحلّيت بالشجاعة للتشكيك بانتخابات مزورة ومسروقة'.

وتم تحديد يوم التسليم خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون يوم الاثنين الماضي، وتضمن الاتفاق المكتوب بين الجانبين التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه. وفق سي إن إن الأميركية

وبحسب الاتفاق سيتحتم على ترامب سداد 200 ألف دولار أو مصادرة المبلغ من أمواله في حال عدم التزامه ببنود الاتفاق، كما سيواجه بموجب الاتفاق أوامر بعدم توجيه رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما ينتظر المحاكمة في جورجيا.

ويأتي هذا الإجراء تمهيدا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، وهي المحاكمة الجنائية الرابعة التي يلاحَق فيها ترامب بينما يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان القضاء في جورجيا قد وجه في لائحة اتهام من 98 صفحة للرئيس السابق و18 شخصا آخر تهمة 'الابتزاز' وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، في هذه الولاية الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

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بالفيديو.. كاد أن يكون خلف القضبان لو لا... ترامب يستهزأ بالمحكمة

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