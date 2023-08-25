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الدنمارك تعتزم تشريع قانون حظر حرق القرآن

الدنمارك تعتزم تشريع قانون حظر حرق القرآن
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.

العالم - أوروبا

وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، مضيفا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد مسلم وعربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

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