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استوديو بيروت..

الحصار الامريكي على لبنان والملفات المتشابكة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

 في ظل استفحال الازمة الاقتصادية المفروضة على لبنان لتستحيل عجزاً في المجال الحيوي المعيشي، وفي ظل انشطار سياسي قابل للاتساع بين الافرقاء اللبنانيين.

وايضاً صعوبات دبلوماسية لحمل مجلس الامن الدولي على تمديد لليونيفيل آخذاً الملاحظات اللبنانية لجهة دور الجيش المحوري بمواكبة عملياته، تبدو المواجهة الامريكية مع حزب الله في اوجه مراحلها، ولاسيما ان المقاومة في لبنان فرضت في الفترة الاخيرة ديناميتها وتحكمها بقواعد اللعبة من خلال رسائل مختلفة للعدو الاسرائيلي، الذي دق ناقوس الخطر الداخلي والامريكي على تعاظم الخطر المتأتي من الحدود الشمالية وعدم قدرته على فرض قواعده.

على الجهة الغربية، سجل اول هبوط رسمي لرئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال لتفقد منصة لبلوك رقم 9 في رحلة استكشافية عن الكميات الواعدة من النفط والغاز.

فهل يسمح الامريكي بفتح الباب على لبنان، بعد فشل سياسات الحصار وتمديد للفراغ في المؤسسات الدستورية؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذه المواضيع مع ضيف الحلقة: العضو في كتلة الوفاء للمقاومة النائب عز الدين


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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استوديو بيروت.. الحصار الامريكي على لبنان والملفات المتشابكة

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