الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيف شبكة تجسس اسرائيلية خطرة في مطار بيروت

توقيف شبكة تجسس اسرائيلية خطرة في مطار بيروت
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري عن توقيف عناصر الأمن العام في مطار بيروت شبكة تجسس اسرائيلية كانت تشكّل خطرا على لبنان.

العالم- لبنان

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين على تأسيسه.

وقال البيسري في عيده الثامن والسبعين لا يزال الأمن العام على مبادئه الأمنية التي لا يمكن التلاعب بها، فالحفاظ على الأمن خط أحمر ومواجهة الإرهاب أولوية، أما مكافحة أجهزة التجسس والتعامل مع العدو فأولوية مطلقة.

وأضاف أوقفنا شبكة من شخصين في مطار بيروت لديهما ارتباطات مع العدو وكانا مكلفين بعمليات في الداخل، حققنا معهما وحولناهما على القضاء العسكري المختص وسنكشف في بيانات لاحقة خطر هذه الشبكة.

وأشار البيسري إلى الجهد الكبير الذي يبذله هذا الجهاز في متابعة ملف النزوح السوري، وكشف عن مواكبة فريق متخصص من عناصره عملية التنقيب عن النفط في البلوك رقم 9.

وزير الداخلية بسام مولوي أشاد في كلمته بإنجازات هذا الجهاز الأمني المتقدم على صعيد الأمن والادارة والسياسة، ووضع مولوي كل إمكانيات وزارته بتصرّف جنود وضباط الأمن العام.

روابط ذات صلة

الصراع على صلاحيات اليونيفيل فقاعة هواء امام الواقع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء غرب تعز اليمنية

توقيف شبكة تجسس اسرائيلية خطرة في مطار بيروت

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يحاكم عام 2025 بتهم الفساد

مساعد وزير الخارجية: إيران ستصبح مساهما في مصرف بريكس (NDB)

إيران تنجز 33 مشروعا نفطيا بقيمة 12 مليار دولار خلال عامين

بالفيديو.. الحدائق التلمودية تنتشر بمحيط الأقصى خدمة لأطماع المنظمات المتطرفة