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السيد الصدر يرحب بزوار الأربعين ويوجه بدعم الزوار بمختلف الخدمات

السيد الصدر يرحب بزوار الأربعين ويوجه بدعم الزوار بمختلف الخدمات
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من العراق بأن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رحب بزوار الامام الحسين عليه السلام ووجه بمساعدة ودعم الزوار بالماء والطعام والسيارات.

العالم- العراق

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