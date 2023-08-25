الجيش السوري يستهدف تحصينات المسلحين بريف حماة الغربي

العالم- سوريا



كما قال مراسلنا نقلا عن مصادر محلية إن فصائل مسلحة أطلقت قذائف صاروخية واستهدفت جورين شمالي غربي حماة مما أدى إلى إصابة سيدتين.

هذا وقتل سبعة مسلحين تابعين لما يسمى ب"هيئة تحرير الشام - جبهة النصرة" الارهابية جراء قصف للقوات السورية استهدف مواقعهم في ريف حلب الغربي شمال البلاد .

وذكر المرصد السوري أنّ القوات السورية استهدفت بقذيفة سيارة تابعة للمسلحين ، وعند وصول سيارة ثانية لنقل القتلى والجرحى، عاودت استهدافها بقذيفة، مرجّحا ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.

وكانت وزارة الدفاع السورية اعلنت الأربعاء الماضي تنفيذ ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الروسية.