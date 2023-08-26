مقتل طيار في تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-18

العالم - الأميرکيتان

وقالت شبكتا "إيه بي سي نيوز" و"فوكس نيوز" إنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة "إف إيه 18".

وأوضحت "فوكس نيوز" أن الطائرة ليست جزءا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث، لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية.

من جهتها أفادت شبكة "cbs news" بأنه تم العثور على الطيار بعد بحث دام ساعات من قبل أطقم خفر السواحل الأمريكي وإدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، وأكدت أنه كان الطيار الوحيد على متن الطائرة.

هذا، وقالت القاعدة العسكرية في بيان صحفي على "فيسبوك" إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن موقع التحطم يقع ضمن ممتلكات حكومية، ولم تتعرض أي ممتلكات للأضرار.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الطائرة F/A-18 Hornet، مقاتلة متعددة المهام يستخدمها سلاح مشاة البحرية والبحرية في الولايات المتحدة.