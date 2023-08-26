السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل طيار في تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-18

مقتل طيار في تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-18
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير إعلامية أميركية يوم الجمعة، بأن طيارا لقي مصرعه في تحطم مقاتلة من طراز F-18 بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو.

العالم - الأميرکيتان

وقالت شبكتا "إيه بي سي نيوز" و"فوكس نيوز" إنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة "إف إيه 18".

وأوضحت "فوكس نيوز" أن الطائرة ليست جزءا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث، لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية.

من جهتها أفادت شبكة "cbs news" بأنه تم العثور على الطيار بعد بحث دام ساعات من قبل أطقم خفر السواحل الأمريكي وإدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، وأكدت أنه كان الطيار الوحيد على متن الطائرة.

هذا، وقالت القاعدة العسكرية في بيان صحفي على "فيسبوك" إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن موقع التحطم يقع ضمن ممتلكات حكومية، ولم تتعرض أي ممتلكات للأضرار.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الطائرة F/A-18 Hornet، مقاتلة متعددة المهام يستخدمها سلاح مشاة البحرية والبحرية في الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

لبنان...مقتل عسكريين اثنين إثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية

تحطم طائرة رئيس قوات فاغنر الروسية ومقتل جميع ركابها الـ10

توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأمريكا بعد تحطم هليكوبتر

تحطم مروحية أمريكية شمال العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل طيار في تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-18

الامن اللبناني يعلن توقيف شبكة تجسس 'اسرائيلية' خطرة في مطار بيروت

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

موسكو: واشنطن تهدد السلام في آسيا وتتهم كوريا الشمالية بذلك

امير عبداللهيان: الجهود جارية لاخلاء سبيل المصور الايراني المحتجز بأفغانستان

ناشطون يطلقون حملة تغريدات للمطالبة بفتح مطار صنعاء