السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بيروت ترفض تحركات قوات اليونيفيل دون التنسيق مع الجيش اللبناني

بيروت ترفض تحركات قوات اليونيفيل دون التنسيق مع الجيش اللبناني
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة العاملة في بلاده "يونيفيل"، حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بوحبيب، اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية "اليونيفيل"، وعبر بوضوح عن "رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق "اليونيفيل" في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة باسم SOFA".

وذكر بوحبيب أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية".

كما شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية "اليونيفيل" من الفصل السادس وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".

ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو "اليونيفيل" تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.

وتشمل عمليات "اليونيفيل" دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الحدودي، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.

كما تشير "يونيفيل" في النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان، إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

الخارجية اللبنانية ترد على اخبار متداولة حول قرار بشأن "يونيفيل"

تقديم 'اليونيفيل' كقوة فوق السيادة والمصالح اللبنانية أمر غير مقبول

الصراع على صلاحيات اليونيفيل فقاعة هواء امام الواقع

جيش لبنان نفّذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. فشل زيارة وزير الخارجية التركي للعراق

المسماري ينفي توغل الجيش التشادي داخل الأراضي الليبية

العراق يطيح بعنصرين من "داعش" في كركوك أحدهما أجنبي الجنسية

برلماني ايراني: عضوية إيران في بريكس بمثابة مسمار في نعش الحظر الأمريكي

ولاية ألاباما تبدأ طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام.. وهي؟!

مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق