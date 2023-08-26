برلماني ايراني: عضوية إيران في بريكس بمثابة مسمار في نعش الحظر الأمريكي

العالم-ایران

وقال "وحيد جلال زادة" في مقابلة مع مراسل إرنا: اليوم السبت "من المؤكد أن اتفاقيات مثل بريكس التي تسعى إلى تقليص قوة أمريكا في مجال الاقتصاد وازالة الدولار وتشكيل جبهة الدول المستقلة ضد أحادية الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى اتساع جبهة المقاومة".

وأكد أن بريكس وشانغهاي هما بالتأكيد جبهة ضد نظام الهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.

و شارك رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا والذي شهد قبول عضوية بلادنا في هذه المجموعة الدولية المهمة والقوية.

والتقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة رؤساء الصين والبرازيل والسنغال وتنزانيا ورئيسي وزراء الهند وبنغلاديش.