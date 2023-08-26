روسيا تحبط هجمات اوكرانية بوابل من المسيرات

العالم - روسيا

تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الروسية الأوكرانية، حيث يحاول الجيش الروسي حصد المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تواصل قوات كييف المقاومة مستعينة بالدعم العسكري الغربي. وحرب المسيرات مشتعلة بين الجانبين.

وفي آخر التطورات، قالت روسيا إن موسكو تعرضت لهجوم جديد بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقالت سلطات موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق منطقة إسترا في موسكو، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها عقب إسقاط المسيرة بضواحي العاصمة.

ومؤخراً استهدفت الهجمات بالطائرات المسيرة موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، كذلك شبه جزيرة القرم.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الأيام الأخيرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف 'بإعادة' النزاع إلى داخل روسيا.

وكان جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية قال إن كييف شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في حين أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.

وکانت روسيا أعلنت في وقت سابق عن وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.

في غضون ذلك، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب 'تصل إلى روسيا'.

وحث زيلينسكي الحلفاء على الإسراع بتسليم بلاده مقاتلات 'إف-16' لتعزيز هجومها المضاد وتحقيق حماية أفضل لمجالها الجوي.

وقال زيلينسكي إن هدف اوكرانيا الاقتراب من الوقت الذي ستساعدها مقاتلات 'إف-16″ في إبعاد من وصفهم بالإرهابيين الروس، بأسرع ما يمكن.