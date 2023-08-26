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تشييع الكاتب والصحفي اللبناني طلال سلمان

تشييع الكاتب والصحفي اللبناني طلال سلمان
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

يُشيع لبنان وأهل الصحافة والإعلام، الكاتب والصحفي اللبناني، ناشر وصاحب صحيفة السفير اللبنانية طلال سلمان الذي رحل بعد صراع مرير مع المرض عن عمر ناهز الـ85 عاما، قضى معظمه في العمل الصحفي.

العالم - لبنان

وانطلق موكب التشييع صباح اليوم من امام مستشفى الجامعة الاميركية حيث توقف لبعض الوقت امام مبنى جريدة السفير في بيروت . ثم تابع الموكب السيار للفقيد طلال سلمان باتجاه بلدته شمسطار في البقاع حيث يوارى في ثرى جبانتها عصرا .

ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار قرب محافظة بعلبك، عام 1938، وتزوج عام 1967 من عفاف محمود الأسعد، وله أربعة أبناء.

بدأت مسيرته الإعلامية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لـ "واحد من متخرجي بيروت عاصمة العروبة"، كما يصف نفسه في سيرته، استهلها مدققا في جريدة "النضال"، ثم مراسلا صحافيا في جريدة "الشرق"، ثم محررا، فسكرتيرا للتحرير في مجلة "الحوادث"، فمديرا للتحرير في مجلة "الأحد".

عام 1962، ذهب إلى الكويت ليصدر مجلة "دنيا العروبة" عن "دار الرأي العام"، وبعد 6 أشهر عاد إلى بيروت ليعمل مديرا لتحرير مجلة "الصياد"، ومحررا في مجلة "الحرية".

وفي 26 آذار/ مارس 1974 تفرغ لإصدار جريدة "السفير" في بيروت التي عرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015.

تعرض سلمان في 14 تموز/ يوليو عام 1984، لمحاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجرا، تركت ندوبا في وجهه وصدره، وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير لمطابع "السفير" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1980.

حاز الإعلامي طلال سلمان على جائزة الدبلوماسي والمستشرق الروسي فيكتور بوسوفاليوك الدولية المخصصة لأفضل نقل صحفي روسي وأجنبي للأحداث في الشرق الأوسط، وفي سنة 2004 وفي الذكرى الثلاثين لإصدار "السفير" كرمته المؤسسات الثقافية والنوادي في أنحاء لبنان كله، كما اختاره منتدى دبي الإعلامي "شخصية العام الإعلامية" لسنة 2009.

وفي 7 أيار عام 2010 منحته كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرا لدوره المتفرد في الصحافة والإعلام والأدب الصحافي.

أغلق طلال سلمان في الرابع من كانون الثاني عام 2017، جريدة "السفير"، بسبب صعوبات مادية، حيث اختار أن تكون افتتاحية العدد العشرون قبل 43 سنة، هي افتتاحية العدد الأخير، وجاء فيها "يحق لنا أن نلتقط أنفاسنا لنقول ببساطة وباختصار وبصدق: شكرا".

ومنذ ذلك الوقت، حتى العام 2022، ظل مواظبا على كتابة "على الطريق" في الموقع الذي حمل وما يزال اسمه "طلال سلمان"، والذي كان يعد منبرا لعدد كبير من أصدقاء "السفير" وطلال سلمان، من لبنان والعالم العربي.

من مؤلفات طلال سلمان: مع فتح والفدائيين، وثرثرة فوق بحيرة ليمان، وإلى أميرة اسمها بيروت، وحجر يثقب ليل الهزيمة، والهزيمة ليست قدرا، وعلى الطريق.. عن الديمقراطية والعروبة والإسلام، وهوامش في الثقافة والأدب، وسقوط النظام العربي من فلسطين إلى العراق، وهوامش في الثقافة والأدب والحب، ولبنان العرب والعروبة، وكتابة على جدار الصحافة، ومع الشروق، وهوامش في الثقافة والأدب والحب.

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تشييع الكاتب والصحفي اللبناني طلال سلمان

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