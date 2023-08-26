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أطفال غزة يحرمون من شراء مستلزمات المدرسة بفعل هذا الامر..

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

يستقبل قطاع غزة العام الدراسي الجديد في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 17 عاما الذي أثر بشكل واضح على الحالة المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع، فضلا عن استهداف التلاميذ والمدارس والمرافق التعليمية.

في هذا المكان بغزة، تتجهز الطالبة ضحى لأول يوم دراسي بعد إجازة الصيف، لم تشترِ لها عائلتها الملابس والقرطاسية الجديدة، كأقل حق من حقوقها كطالبة، وذلك بفعل الواقع الاقتصادي المتردي على أسرتها بشكل خاص، وعلى القطاع بشكل عام.

فعائلة الطالبة ضحى تعاني من واقعٍ مريرٍ انعكس بشكل مباشر عليها.. تعيش في منزل قديم بالإيجار، وقد تراكمت عليها الديون لكونها تُعيل 9 من البنات والأبناء، داخل منزل صغير كان مخصصًا كمخزن، في ظل مرض والدهم وعدم مقدرته على العمل.

وبخطوات متثاقلة خرجت الطالبة ضحى لتشق طريق حياتها نحو المستقبل.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم عامها الدراسي، مؤكدةً على استمرار جرائم الاحتلال بحق قطاع التعليم بعد تغييبه لثمانية طلبة من غزة وأكثر من ثلاثين طالبًا من الضفة الغربية، باتوا في عداد الشهداء.

وتوجه صباح هذا اليوم اكثر من 600 و20 ألف طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة وسط اعداد الطواقم التدريسية لهم عددا من الانشطة الترفيهية التي قد تخفف عنهم وطأة العدوان الاسرائيلي المتكرر والمتعمد على الأطفال.

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