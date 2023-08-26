شاهد.. انطلاق فعاليات متحف بعلبك العسكري بلبنان

العالم - لبنان

وتبلغ مساحة المتحف 10452 متر مربع وهي تحاكي مساحة لبنان.

وتعرض المقاومة في المتحف الاليات والمدرعات التي حصدت عليها منذ 1982 تاريخ الإجتياح الإسرائيلي للبنان.

وأشار رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبنانی إبراهيم أمين السيد، عند بدء فعاليات متحف بعلبك العسكري، إلى أنّ أميركا لم تكن في يوم من الأيام مع العرب فهي دائمًا مع نفسها ومصالحها.

وأوضح أنّ ما سترونه من متحف للآليات العسكرية هو شاهد على قدرة المقاومة وكفاءتها وعلى هزيمة العدو وضعفه، مشددًا على أنّه لو اجتمعت كل جيوش العالم على شباب المقاومة، وقد اجتمعوا عليهم خصوصًا في سوريا، فلن ينالوا لا من إيمانهم ولا من يقينهم وعزيمتهم وإرادتهم.