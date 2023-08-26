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الجفاف والحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية

الجفاف والحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أصبح الجفاف أحد أكبر الأخطار تهديدا للعديد من الدول العربية، مدفوعا بتغير المناخ وما أفرزه من ارتفاع كبير في درجة الحرارة ونقص الموارد المائية، ما ألقى بمواطني دول كثيرا ما اشتهرت بالزراعة ووفرة المياه بين أنياب العطش.

العالم - منوعات

وفي أحدث تقرير له، حذر معهد الموارد العالمية من أن 25 دولة فى العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة، من بينها 15 دولة عربية.

ويطلق "الإجهاد المائي الشديد" على البلد الذي يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، فيما يعني "الإجهاد المائى المرتفع" أنه يسحب 40% من إمداداته.

وعلى رأس قائمة الدول الأكثر تضررا التي أوردها التقرير، جاءت البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان، كما تضم القائمة تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.

سبب الأزمة بحسب التقرير، الذي صدر في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، هو انخفاض فى العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه فى الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.

وحذر معهد الموارد العالمية من أن آثار شح المياه لن تتوقف عند المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، بل قد تهدد الاستقرار السياسي فى مناطق من العالم، وتقود إلى موجة هجرة ونزوح واسعة.

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الجفاف والحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية