وفد البرلمان الإيراني يجتمع بوزير خارجية طالبان

العالم - إيران

وأكد وزير طالبان توفير الأمن في شتى أرجاء أفغانستان وقدرة القوات الأمنية من القضاء على عناصر الفتنة في عصابة داعش الإرهابية، معتبرا أن هذا الأمن الشامل يصب لصالح أفغانستان والمنطقة والعالم.

وأشار متقي إلى اتخاذ خطوات فاعلة في إطار مكافحة المخدرات حيث وصلت زراعة هذه المواد إلى الصفر تقريبا، منوها إلى نشاط التجارة وترانزيت السلع مع دول الجوار والمنطقة إذ أن أفغانستان باتت تتحول إلى مركز للاتصال بين الدول.

وقالت وزارة خارجية طالبان: إن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أكدوا بدورهم في هذا الاجتماع ضرورة تعاون طهران وكابل للحيلولة دون التهريب وإدارة شؤون الحدود ومنع تسلل الأشخاص بصورة غير قانونية بين البلدين.

وأكد نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي استعدادهم لنقل تجاربهم إلى المسؤولين في أفغانستان في المجالات كافة.

وقد أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابل أمس السبت أن مساعد السفارة حسن مرتضوي التقى مساعد رئيس دائرة مكافحة المخدرات في وزارة داخلية طالبان عبدالحق آخوند همكار وتباحث معه حول فتوى حظر زراعة وبيع وشراء المخدرات وتعاون البلدين في إنتاج وتهريب واستخدام هذه المادة الفتاكة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مراكز الاقلإع عن الإدمان.